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Как сменить имя в 2023 году — документы, условия, стоимость

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Фото: РИА Новости
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Имя дается человеку при рождении и сопровождает его всю жизнь. Однако этот выбор за него делают родители, а вырастая, каждый сам волен самостоятельно выбирать, под каким именем его будут знать в обществе. Если человека не устраивает то, как он был наречен при рождении, он может пройти процедуру смены имени. С какого возраста можно изменить имя, какие существуют ограничения и какие документы потребуются — читайте в материале «Известий».

С какого возраста можно менять имя

Самостоятельно сменить имя гражданин может лишь по достижении совершеннолетия. Если речь идет о подростке в возрасте от 14 до 18 лет, смена имени возможна с согласия родителей или же если несовершеннолетний признан полностью дееспособным. Согласие органов опеки в таком случае не требуется.

В случае с ребенком до 14 лет изменить имени возможно, лишь заручившись согласием органов опеки и попечительства. Смену имени инициируют биологические родители, и если ребенку уже исполнилось 10 лет, то потребуется и его согласие. Опекуны и приемные родители поменять имя подопечному не могут.

Как сменить имя ребенку

В первую очередь родители должны обратиться в органы опеки и попечительства с заявлением о смене имени ребенка. Уполномоченный орган проанализирует заявку и при отсутствии возражений выдаст официальное письменное разрешение.

С этим документом, в свою очередь, можно обращаться в загс, после чего свидетельство о рождении ребенка будет обновлено. В случае с ребенком от 14 лет изменения в свидетельство вносятся по желанию, а основным документом является справка о смене имени.

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Порой на смену имени ребенка согласен только один из родителей. В таком случае процедура может быть осуществлена лишь при наличии одного из следующих документов:

  • решение суда о лишении родителя родительских прав;
  • решение суда о признании родителя недееспособным;
  • решение суда об ограничении родителя в родительских правах;
  • решение суда о признании родителя безвестно отсутствующим;
  • свидетельство о смерти родителя;
  • справка из службы судебных приставов-исполнителей о наличии задолженности по уплате алиментов (для подтверждения уклонения от воспитания).

Как правило, заявление рассматривается в течение 30 календарных дней.

Как сменить имя взрослому человеку — список документов

Смена имени осуществляется в загсе по месту жительства или регистрации рождения. Для оформления потребуются:

  • заявление на смену имени;
  • паспорт заявителя;
  • квитанция об уплате налогов;
  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о браке или разводе (при наличии);
  • свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • свидетельство о смерти супруга (при наличии).
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Срок рассмотрения заявления составляет до 30 календарных дней со дня подачи. После этого в свидетельства внесут новые данные. Каждый конкретный документ, удостоверяющий личность, придется менять отдельно.

Сколько стоит сменить имя в России

При изменении личных данных гражданин должен уплатить госпошлину в размере 1,6 тыс. рублей. Дополнительно плата может назначаться при внесении изменений в каждый документ.

Смена имени — требования и ограничения

Гражданин вправе взять себе любое имя вне зависимости от того, к какому полу оно обычно относится, насколько оно распространено или привычно для звучания. Однако существуют и некоторые ограничения. Нельзя использовать имена:

  • в которых есть цифры или буквенно-цифровые обозначения;
  • содержащие числительные, символы и не являющиеся буквами знаки;
  • обозначающие бранные слова, должности или титулы.

В случае двойных или составных имен допустимо использование дефиса.

Какие документы нужно менять после смены имени

Смена имени неизбежно влечет за собой замену целого ряда документов. После того, как личные данные будут изменены, нужно будет озаботиться оформлением:

  • паспорта;
  • СНИЛС;
  • медицинского полиса;
  • водительского удостоверения;
  • военного билета;
  • трудовой книжки;
  • загранпаспорта;
  • документов на автомобиль;
  • документов на недвижимость.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при смене имени изменениям не подлежит, но рекомендуется заменить свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

Ранее «Известия» рассказывали читателям, что потребуется для смены фамилии, в каких случаях можно это сделать и какие личные данные выбрать.

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