Рябков заявил о зеркальном ответе РФ на ядерные испытания США

Россия ответит зеркально, если США возобновят ядерные испытания, однако этот сценарий станет крайне негативным. Об этом 10 октября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам в Госдуме.

«Мы будем вынуждены отзеркалить и это. Вот тогда возникнет совершенно иная ситуация. Это крайне негативный сценарий, но к нему нам тоже надо быть готовым», — отметил Рябков, заявив, что ответственность в этом случае ляжет на Вашингтон.

Он подчеркнул, что дератфикация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) нужна, чтобы ситуация стала зеркальной с США. По его словам, Россия может практически возобновить ядерные испытания, но только в ответ на такие же действия Вашингтона.

При этом Рябков подчеркнул, что Москва продолжит передавать данные с мониторинговых станций даже при возможной дератификации ДВЗЯИ, а также получать такую информацию.

«Они (США. — Ред.) имеют доступ ко всем данным международной системы мониторинга, они участвуют в работе профильных форматов, потому что они подписали [ДВЗЯИ], но не ратифицировали. Мы будем передавать свои данные, получать чужие данные», — отметил Рябков.

Рябков также заявил о сохранении моратория на ядерные испытания. По его словам , российская сторона увидела признаки того, что на полигоне в Неваде ведется или велась подготовка к ядерным испытаниям. Он отметил, что это происходило до последнего времени. При этом при отзыве ратификации ДВЗЯИ Россия собирается оставить в силе степень боеготовности ядерного потенциала.

Ранее, 5 октября, президент России Владимир Путин допустил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ Россией. Он отметил, что таким образом российская сторона может повести себя зеркально в отношениях с США, когда они подписали, но не ратифицировали ДВЗЯИ. Глава государства указал, что теоретически у РФ есть возможность отозвать ратификацию.

На следующий день, 6 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет на ближайшем заседании нижней палаты обсудит вопрос об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Он отметил, что этот вопрос соответствует национальным интересам нашего государства.

7 октября Reuters со ссылкой на заявление Госдепа США сообщило, что там обеспокоены заявлением России о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ. В ведомстве указали, что РФ планирует ратифицировать договор, чтобы якобы надавить на другие страны, чтобы те прекратили оказывать поддержку Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что возможный отзыв Москвой ратификации соглашения не означает ее намерения провести ядерные испытания. По его словам, Россия допускает эту возможность, чтобы привести РФ и США «к единому знаменателю».

Подписавшим ДВЗЯИ странам запрещено проводить ядерные испытания, а также побуждать к этому другие государства. Хотя документ уже имеет 185 подписантов, 170 из которых его ратифицировали, юридически договор так и не вступил в силу. В частности, в приложении к ДВЗЯИ обозначен список из 44 стран, чьи подписи и ратификация обязательны для начала действия документа. Однако восемь государств из данного перечня, среди которых США, Китай, КНДР, Египет, Индия, Иран, Израиль, Пакистан, от ратификации отказались.

Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году. Уже в 2000-м она его ратифицировала.