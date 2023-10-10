Выживший на фестивале в Израиле указал на главную ошибку людей

Участники музыкального фестиваля Nature Party, который проходил в Израиле и подвергся нападению палестинского исламистского движения ХАМАС 7 октября, совершили фатальную ошибку, начав собирать палатки. Об этом 10 октября в разговоре с «Лента.ру» сообщил спасшийся участник фестиваля Дмитрий.

По его словам, со сцены продолжала играть музыка, когда стали слышны первые взрывы. Позже людям объявили, что нужно срочно уезжать, однако некоторые приехавшие с палатками начали их собирать. Это и стало их фатальной ошибкой, считает Дмитрий.

«Многие совершили страшную ошибку — возможно, к сожалению, ставшую фатальной. Люди приехали с палатками, и кто-то пошел их собирать, поэтому некоторые не успели уехать. <...> Всё было как в «Безумном Максе». По пути встречались несколько бомбоубежищ, блокпосты, на которых военные отстреливались. Куда ехать — непонятно», — рассказал он.

Мужчина отметил, что он и другие участники фестиваля укрылись на территории ближайшего кибуца с несколькими вооруженными охранниками. Позже к нему подошел мужчина и сообщил, что они окружены. Через четыре часа подъехала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ): военные заявили, что можно уехать через зачищенный город Нетивот.

Дмитрий заключил, что на данный момент он находится дома, в Тель-Авиве, и его жизни ничего не угрожает.

Ранее, 9 октября, в кибуце Реим на юге Израиля спасательные службы и волонтеры обнаружили около 260 тел на месте, где участники музыкального фестиваля подверглись нападению со стороны ХАМАС.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.