Глава Подольска умер на 48-м году жизни

Глава Подольска Дмитрий Жариков умер в возрасте 47 лет. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает телеканал «360».

Причина смерти не раскрывается. При этом накануне, 9 октября, Жариков участвовал в открытии стадиона «Весна» после реконструкции, о чем рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Жариков родился 9 ноября 1975 года в Тульской области. Был выпускником Московского суворовского военного училища, окончил Военный университет Минобороны по специальности «Юриспруденция».

С 1997 по 2007 годы Жариков работал в органах военной прокуратуры, после чего на два года возглавил военный следственный отдел Подольского гарнизона. В 2009 году перешел на гражданскую службу в администрацию Подольска. С 2015 по 2019 годы Жариков возглавлял администрацию Серпухова в Московской области.

В дальнейшем Жариков снова перешел в надзорные органы и стал заместителем прокурора Смоленской области. В 2022 году он стал главой Подольска.