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Глава Железноводска призвал туристов не есть дикие каштаны

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Глава Железноводска Евгений Бакулин призвал туристов воздержаться от поедания диких каштанов, поскольку это может привести к отравлению. Свой призыв он озвучил в социальных сетях.

«Отдыхающие почему-то едят железноводские каштаны. Для меня это шок. Наши каштаны, насколько я знаю, несъедобные. Их не надо жевать», — написал градоначальник, его цитату приводит ИА SevastopolMedia.

Как уточнил Бакулин, речь идет о каштанах возле каменной лестницы, которая ведет в курортный парк. В комментариях к записи интернет-пользователи согласились с мнением мэра.

«У нас растет конский каштан (он несъедобен). Есть каштан посевной (оболочка-плюска его бурая с огромным числом колючек, внутри нее съедобные каштаны), но у нас на улицах такого нет», — пишут местные жители.

«В лесу есть посадка съедобных каштанов. С вершины горы Железной ее хорошо видно, если смотреть в сторону горы Бештау. Выделяется прямоугольник в лесу», — подсказывают горожане.

Ранее в октябре сообщалось, что новую детскую площадку в виде уменьшенной форме Пушкинской галереи установят в Курортном парке Железноводска. Место для нее еще не выбрали.

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