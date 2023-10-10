В Псковской области 55 человек погибли на пожарах с начала года
На территории Псковской области за девять месяцев 2023 года зафиксировано 3024 пожара. Погибли 55 человек, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.
На пожарах погибли 54 взрослых и один ребенок, пострадали 36 человек. Общий материальный ущерб, причиненный возгораниями, составил 69,13 млн рублей.
Основной причиной пожаров стали неосторожное обращение с огнем (2452 случая), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (261 случай), нарушения при использовании и устройстве печи (125 случаев). Также выявлено 72 поджога, пишет Псковское агентство информации.
В целом с января по сентябрь включительно огнем уничтожены 271 строение и 18 единиц транспорта. Спасено 289 человек, 592 строения и 98 единиц транспорта.
5 октября на пресс-конференции в МИЦ «Известия» заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактики МЧС России Сергей Воронов рассказал, что за последние пять лет в детских лагерях в России произошло 27 пожаров.