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Wildberries введет опцию дополнительного подтверждения заказа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Онлайн-платформа Wildberries разрабатывает опцию дополнительного подтверждения заказа в приложении, сообщается в Telegram-канале компании.

Такая функция вводится с целью минимизировать возможности случайных заказов на других устройствах членами семьи или сторонними лицами.

«Компания запустила разработку решения в связи с одной из последних таких ситуаций — ребенок сделал заказ в приложении мамы на 250 тыс. рублей. Wildberries на основе анализа поведения пользователя пришла к выводу, что ее последний заказ действительно мог быть оформлен ребенком», ― отмечает пресс-служба.

Новую опцию можно будет подключить по желанию пользователя. Среди вариантов дополнительного подтверждения заказа указаны ПИН--код, а также технологии Touch ID и Face ID и их аналоги на Android.

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Ранее, 17 июля, в Wildberries прокомментировали распространившиеся в Сети сообщения о том, что у некоторых пользователей якобы самостоятельно оформились заказы на сайте интернет-магазина, и указали, что 99% таких «несанкционированных» покупок без ведома пользователей происходят либо из-за того, что владельцы своих личных кабинетов передают доступ к ним сторонним лицам, либо их совершают члены их семьи, например дети, пока смотрят мультики или играют с устройством.

До этого, 1 июня, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук также заявила, что маркетплейс не будет отменять платный возврат товаров. По ее словам, при отмене такой функции нарушится баланс интересов покупателей и продавцов. Данное заявление было сделано в связи с предложением организации «Общественная потребительская инициатива» Роспотребнадзору заставить online-продавца Wildberries отказаться от платной доставки качественного товара обратно продавцу.

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