Два человека погибли и один пострадал в лобовом ДТП в Томской области

В Шегарском районе Томской области в результате лобового столкновения легковушек погибли два взрослых и пострадал подросток. Об этом пресс-служба регионального УМВД сообщает во вторник, 10 октября.

Авария произошла вечером 9 октября на 62-м км трассы Томск — Каргала — Колпашево. Предварительно установлено, что 35-летний водитель Nissan Qashqai выехал на встречку и столкнулся с Kia Rio под управлением 39-летнего мужчины.

В результате ДТП оба автомобилиста погибли. Пострадала 14-летняя пассажирка Kia, с различными травмами девочку доставили в больницу.

Как уточняет РИА «Томск» со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях, столкновение произошло на мосту через Старую Обь. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

В тот же день на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае водитель Nissan Qashqai выехал на встречку и врезался в Toyota RAV4. После этого Toyota столкнулась с Honda Civic, а затем с грузовиком MAN. Погибла трехлетняя девочка, еще пять человек, в том числе девятилетний мальчик, пострадали.