Пушков призвал всерьез отнестись к словам Милли о возможной войне с РФ

К словам экс-главы комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США Марка Милли о росте вероятности в ближайшее десятилетие военного конфликта между Соединенными Штатами и Россией стоит отнестись серьезно. Об этом 9 октября российский сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

По его оценке, заявление Милли отражает настроения в правящих кругах США, которые будут сохраняться независимо от смены власти в Белом доме.

В то же время Пушков назвал несколько факторов, которые снижают вероятность указанного военного конфликта двух мировых держав. Первым из них сенатор считает мнение ряда влиятельных политиков США, что главным американским противником является Китай, а не Россия.

В числе разделяющих подобную позицию — экс-президент США Дональд Трамп, один из кандидатов на пост президента от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис и другой кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами. Данные лица призывают готовиться к столкновению с Китаем вместо сохранения ложного приоритета, которым является финансирование Украины, подчеркнул Пушков.

Другим фактором является, по его мнению, наличие множества вызовов, которые ставят под сомнение американскую гегемонию в международных делах. Одним из таких вызовов сенатор называет эволюцию самостоятельности стран Глобального Юга, отметив, что в этой связи конфликт с Россией лишь ослабит позиции США.

Еще одним важным обстоятельством является для Соединенных Штатов необходимость вкладываться в несколько кризисов в целях поддержания так называемого «глобального лидерства», добавил Пушков. На сегодняшний день существуют три таких кризиса, а именно ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный, уточняет сенатор. По его словам, текущее обострение палестино-израильского конфликта требует от США значительно большей вовлеченности в ситуации на Ближнем Востоке, что означает перенапряжение сил даже для такой сверхдержавы.

Заявление о росте вероятности военного столкновения между Вашингтоном и Москвой экс-глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сделал ранее, 9 октября, в интервью каналу CBS. Там же он отметил, что в случае подобного развития событий можно ожидать значительного увеличения или удвоения американского оборонного бюджета.

Похожие оценки звучали из уст Милли и ранее. В конце мая 2022 года он заявил о возрастании возможности серьезного конфликта между мировыми державами, среди которых генерал назвал Россию и Китай. Он высказал мнение, что у двух стран есть серьезный военный потенциал и что они намерены «изменить нынешний порядок, основанный на правилах». При этом США вступают в мир, который «становится более нестабильным», добавил тогда же Милли.

Ранее, в апреле прошлого года, Милли также заявлял о росте вероятности значительного международного конфликта между великими державами и о вступлении США в становящийся менее стабильным мир.