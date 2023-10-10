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Звезды русского музыкального телеканала RU.TV принимают участие в закупках техники для нужд СВО

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Фото: пресс-служба RU.TV
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В Санкт-Петербурге на Обуховском заводе концерна ВКО «Алмаз-Антей» прошел концерт звезд телеканала RU.TV — главного русскоязычного музыкального телеканала страны. Проект «Музыка в цехах», организованный RU.TV и Юрием Киселевым, направлен на поддержку передовиков производства, кующих победу в тылу, повышение морального духа и сплочение коллективов заводов оборонно-промышленного комплекса. Также звезды участвуют в закупках необходимой в зоне СВО техники.

«Музыка в цехах» является продолжением озвученной на ПМЭФ-2023 инициативы создателя «Землян» Владимира Киселева по премированию военнослужащих, уничтоживших в ходе СВО танки Leopard и тяжелую бронетехнику западного производства.

Свое творчество работникам Обуховского завода подарили группа «Земляне», Ирина Дубцова, Николай Басков, Денис Майданов, а также Елена Север и ЮрКисс, которые также выступили в роли ведущих.

Победа «куется» не только на поле боя, но и на заводах, производящих военную технику. «Мы выступаем на линии соприкосновения, поднимаем боевой дух военнослужащих. Хотим поддержать и работников тыла! И мы надеемся, что наши песни — это такое же оружие, которое помогает вам в вашей борьбе и в общем деле приближения победы», — отметили в обращении к труженикам завода фронтмен группы «Земляне» и Юрий Киселев.

Вдохновляясь великими предшественниками: Лидией Руслановой, Леонидом Утесовым, Клавдией Шульженко и другими деятелями культуры, которые во время Великой Отечественной войны из личных средств оплачивали производство «Катюш», танков Т-34, самолетов и тяжелой бронированной техники, артисты телеканала RU.TV совместно с Министерством промышленности и торговли России сегодня вносят свой вклад в приближение победы. Российские звезды принимают посильное участие в приобретении техники и комплектующих для нужд СВО, награждают передовиков производства за их труд, дополнительно мотивируя работников заводов повышать производительность их работы.

Закупленная на средства популярных исполнителей техника отправляется в армейские подразделения, где в этом есть наибольшая потребность.

«То, что делают «Русская Медиагруппа» и телеканал RU.TV, нужно и правильно, — подчеркнул Николай Басков. — Люди, которые работают не покладая рук на благо нашей Родины, они оторваны от внешнего мира, от праздников. И сегодня здесь мы приехали поддержать их, сказать слова благодарности. Выступать на военных заводах закрытого типа была хорошая традиция во время Великой Отечественной войны, когда артисты поддерживали людей, которые полностью отдают себя Родине. И сегодня для меня большая честь пожать руки тем, кто работает на заводе».

«Мы, артисты, присоединяемся к важному делу помощи нашим воинам, участвующим в СВО. Им необходимы не только теплые слова и моральная поддержка, но и военная техника, позволяющая уверенно идти вперед, к победе», — рассказала со сцены Елена Север.

На концерте артисты исполнили свои лучшие песни, а Елена Север, ЮрКисс и группа «Земляне» вручили передовикам производства денежные сертификаты «За самоотверженный труд при производстве военной техники для нужд СВО», что является вкладом артистов в ускорение темпов выпуска боевой техники для фронта.

Телеканал RU.TV выражает благодарность Министерству промышленности и торговли России и в будущем продолжит организацию совместных акций, направленных на оказание помощи фронту и поддержки участникам СВО.

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