В Уфе мать нашла тело дочери-подростка в багажнике машины

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 14-летней девочки в багажнике автомобиля ее матери в Уфе. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД по республике, в полицию Уфы утром, 10 октября, поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что обнаружила свою 14-летнюю дочь мертвой.

На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы с целью выяснить обстоятельства произошедшего. Ведутся поиски преступника.

Ранее, 5 октября, полицейские Тюменской области обнаружили в багажнике автомобиля Lada тело мужчины с огнестрельным ранением. В убийстве 54-летнего мужчины следствие подозревает его родственника.