Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено

Во вторник, 10 октября, было приостановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале с официальной информацией об обстановке на подъездах к мосту.

Отмечается, что движение автомобилей было приостановлено с 10:00 на семь часов.

«10:03: движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено до 17:00 для проведения восстановительных работ», — говорится в сообщении.

Как заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале, автобусы и перевозящие организованные группы детей 10 октября будут направляться на паромы Керченской переправы.

Крымский мост перекрывали для ремонта неоднократно. Так, 2 октября проезд ограничили с 21:00 и до 6:00 3 октября. В предыдущий раз мост был перекрыт в ночь на 29 сентября. Причиной также было проведение восстановительных работ на автодорожной части.