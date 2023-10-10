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Житель Приамурья пытался поджечь экс-сожительницу из-за ревности

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Жителя села Березовка Ивановского муниципального округа (Амурская область) будут судить за попытку поджога бывшей сожительницы из-за ревности. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следователей, покушение на убийство произошло 23 мая 2023 года, пишет Амурская служба новостей. 32-летний мужчина вместе с бывшей сожительницей и общим знакомым выпивали во дворе дома на улице Строительной. Сильно выпив, знакомый стал оказывать знаки внимания женщине, что вызвало ревность ее бывшего друга.

Возник конфликт, в ходе которого подследственный взял ведро с бензином, вылил его на спину бывшей возлюбленной, поджег и покинул место преступления. Пострадавшая смогла потушить огонь самостоятельно. Ее госпитализировали с ожогами до 35% поверхности тела. Потерпевшей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Как отмечает ИА PriamurMedia, ревнивец раньше неоднократно отбывал наказание за угрозы убийством, кражу и грабеж. На время предварительного следствия его заключили под стражу. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненное лишение свободы.

Ранее в октябре похожий случай произошел под Хабаровском. Краевой суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который сжег свою супругу. Женщина умерла в больнице через несколько дней.

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