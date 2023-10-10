В Турции заявили о помехе наземной операции Израиля в секторе Газа обмену пленными

Возможная наземная операция Израиля в секторе Газа помешает процессу обмена пленными с радикальным движением «ХАМАС». Об этом 10 октября сообщила турецкая газета Hürriyet.

По ее данным, несколько стран требуют от Турции вмешаться в палестино-израильский конфликт и спасти заложников, захваченных ХАМАС. В Анкаре благосклонно относятся к этой инициативе, однако отмечают, что намерение Израиля провести операцию может вылиться в полномасштабную войну.

Накануне Египет выступил с инициативой о прекращении огня и обмене пленными между Израилем и Палестиной. Каир предложил обменять палестинских заключенных, в том числе женщин и детей, на заложников при условии, что те не являются призывниками или военнослужащими Израиля.

Также в этот день сообщалось, что Катар готов выступить посредником в срочном обмене пленными между ХАМАС и Израилем. Агентство «Синьхуа» объявило, что ХАМАС согласилось на обмен пленными при условии, что Израиль освободит всех 36 женщин-заключенных из своих тюрем.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, более 900 жителей Израиля погибли в результате атак движения ХАМАС. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 704 палестинца. Ранения получили около 3,9 тыс. человек. На Западном берегу погибли 17 человек.