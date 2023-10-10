Прокуратура начала проверку после отключения света в Орловской области
Прокуратура организовала проверку по факту перебоев с электроснабжением во время действия циклона в Орловской области. Внесено 10 представлений об устранении нарушений.
Непогода сохранялась в регионе 7 и 8 октября. Во время прохождения циклона в Орловской области происходили локальные отключения электричества, падали деревья, были повреждены крыши зданий. В частности, 7 октября в Орле дерево упало на провода трамвайной контактной линии на улице Комсомольской, а на Московском шоссе дерево рухнуло на припаркованные автомобили.
В зону отключения электричества попали 105 населенных пунктов в 16 муниципалитетах, пишет InfoOrel.ru. Прокуратура проверяет соблюдение уполномоченными организациями нормативов по срокам восстановления электроснабжения. В ряде случаев выявлены факты непринятия руководством ресурсоснабжающих организаций достаточных мер по ремонту сетей.
Два должностных лица предостережены о недопустимости нарушения закона. Прокуратура следит за ситуацией.