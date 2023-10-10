На строительство новой школы в Архангельской области потратят 1 млрд рублей

В Архангельской области ведется строительство новой школы в городе Няндом. На эти цели власти выделили 1,07 млрд рублей.

По данным ИА FlashNord, учреждение будет рассчитано на 320 мест. На строительной площадке задействованы 32 человека, которые занимаются устройством ростверка и плит перекрытий. Кроме того, закладываются плиты под пожарную емкость.

Строительство ведется в рамках федерального проекта «Современная школа». Для учеников обустроят два спортзала, пищеблок полного цикла, большую спортплощадку. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 году.

С начала 2023 года в Москве построили 57 объектов образования, в их числе — 19 школ и 38 детских садов. Посещать детские сады смогут свыше 7,2 тыс. малышей, школы рассчитаны на 15,4 тыс. учеников.