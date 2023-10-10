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Премьер-министр Ирака прибыл с визитом в Россию

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Фото: ТАСС/EPA/NECATI SAVAS
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Премьер-министр Ирана Мухаммед ас-Судани прилетел в Москву с визитом во вторник, 10 октября. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Политика встретили спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки и заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, а также посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев.

Во вторник состоятся переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Ирака в Кремле.

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Ранее, 6 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что между иракским премьером и российским лидером состоится общение в формате завтрака. Он также добавил, что 11 октября ас-Судани также примет участие в Российской энергетической неделе (РЭН).

Ранее, 5 октября, Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» подтвердил предстоящую встречу с премьер-министром Ирака. По его словам, есть много вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе в сфере энергетики и логистики. Кроме того, планируется обсудить вопросы безопасности в стране.

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