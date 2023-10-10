Захарова указала на просчет разведки США по эскалации на Ближнем Востоке

Отсутствие предупреждений о палестино-израильском конфликте стало крупным провалом для разведки США. Об этом 10 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такое мнение стало реакцией на интервью госсекретаря США Энтони Блинкена журналистам американских телеканалов, во время которого он отказался комментировать просчеты разведслужб, которые не смогли спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке. Захарова назвала такой просчет «еще одной тайной покруче убийства Джона Кеннеди».

«Как так-то? Про СВО России на Украине Соединенные Штаты Америки рассказывали миру два месяца в конце 2021-го и еще два месяца в начале 2022-го. А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки?» — выразила удивление Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что у США везде есть спутники и военные базы, в том числе на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что минфин США контролирует банковское обращение всех долларов в мире, а спецслужбы прослушивают и отслеживают технику и аппаратуру американских IT-компаний. Однако самое главное в этой ситуации, по мнению дипломата, то, что до сих пор в администрации президента США Джо Байдена никто так и не подал в отставку из-за такого крупного провала.

Ранее, 9 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США начали поставлять военную помощь Израилю. В ближайшее время американцы планируют объявить о выделении дополнительных средств на эту цель. Американский координатор по стратегическим коммуникациям также добавил, что первая партия дополнительных систем безопасности в настоящее время находится на пути в Израиль. В этот же день Кирби подчеркивал, что США пока не планируют отправлять войска в Израиль, а власти будут руководствоваться интересами национальной безопасности. При этом американский журналист Такер Карлсон подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству правительства США и ядерной войне с Ираном, а также энергетическому кризису в Соединенных Штатах.

Массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа начался утром 7 октября: боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Палестинское исламистское движение «ХАМАС» взяло на себя ответственность за ракетный удар. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. В этот же день Галант объявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, более 900 жителей Израиля погибли в результате атак движения «ХАМАС». В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 704 палестинца.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.