В Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую месяцем ранее девушку

Тело 22-летней Махфузахон Исмоиловой нашли в водоеме в Екатеринбурге после месяца поисков. Об этом 10 октября сообщил порталу E1.RU знакомый ее семьи.

«Похороны пройдут сегодня», — рассказал он.

Исмоилова ушла из дома накануне своего дня рождения 2 сентября. 3-го числа она отправила своему молодому человеку, с которым встречалась четыре года, сообщение с намеком на расставание, после чего перестала отвечать.

По данным издания, девушка происходила из полной и благополучной семьи.

Ранее, 29 сентября, под Екатеринбургом на дачном участке было найдено тело его 39-летней хозяйки. Она пропала вечером 25 сентября, когда забрала ребенка из школы и привезла домой, а сама отправилась на участок проверить ход работ. Восьмилетний сын позвонил отцу, который живет отдельно, и сообщил о пропаже мамы.