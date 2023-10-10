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В Екатеринбурге нашли мертвой пропавшую месяцем ранее девушку

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Фото: Лиза Алерт
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Тело 22-летней Махфузахон Исмоиловой нашли в водоеме в Екатеринбурге после месяца поисков. Об этом 10 октября сообщил порталу E1.RU знакомый ее семьи.

«Похороны пройдут сегодня», — рассказал он.

Исмоилова ушла из дома накануне своего дня рождения 2 сентября. 3-го числа она отправила своему молодому человеку, с которым встречалась четыре года, сообщение с намеком на расставание, после чего перестала отвечать.

По данным издания, девушка происходила из полной и благополучной семьи.

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Ранее, 29 сентября, под Екатеринбургом на дачном участке было найдено тело его 39-летней хозяйки. Она пропала вечером 25 сентября, когда забрала ребенка из школы и привезла домой, а сама отправилась на участок проверить ход работ. Восьмилетний сын позвонил отцу, который живет отдельно, и сообщил о пропаже мамы.

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