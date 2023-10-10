Безопасность граждан на водоемах обеспечат в Пензенской области зимой

Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности граждан на водных объектах проведут в Пензенской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Николай Симонов.

Мероприятия будут проводиться в период с 15 ноября по 15 апреля. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс». С детьми будут проведены профилактические занятия, посвященные правилам поведения на льду. Руководителям муниципалитетов поручено разработать и принять акты по запрету выхода граждан людей на лед. На водоемах будет организовано патрулирование.

Координацией мероприятий будет заниматься министерство ЖКХ и гражданской защиты населения. В обеспечении безопасности граждан задействуют сотрудников МЧС, полиции и пожарно-спасательного центра.