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Возвращающиеся в РФ туристы рассказали об обстановке в аэропорту Израиля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Из Израиля выезжают туристы и местные жители, обстановка в аэропорту неспокойная. Об этом 10 октября «Известиям» рассказали возвращающиеся в Россию граждане.

«Мы попали в ту ситуацию, когда начали бомбы прилетать. Мы разворачиваемся и видим, что на нас бежит толпа людей — 500–1000 человек. Было так страшно, мы не понимали, что произошло: может, бомбы? Или мы подумали, какие-то террористы с пистолетами, потому что страшнее это, так как от бомбы ты можешь спрятаться. Мы побросали вещи, побежали, маленькие дети начали плакать, но самое главное нам было не потеряться», — рассказывает о событиях в Израиле турист Мария Товбина.

По ее словам, рейс, на котором она должна была прилететь с другими туристами, должен был прибыть в Россию 9 октября, но его дважды переносили. Туристам предоставили бесплатную гостиницу, где они провели сутки.

Девушка рассказывает, что из Израиля также пытаются выехать местные жители, они нервничают, ситуация в стране неспокойная.

Другая россиянка, Елена Петрова, рассказала, что перед самым вылетом прилетела очередная бомба. Женщина рассказывает, что, когда начали бомбить, она с друзьями пряталась в специализированном усиленном помещении, которые оборудованы в квартирах.

По ее словам, люди организованно покидают страну. Женщина объяснила, что сама покупала билеты в интернете.

«Местные жители понимают, что война, всё серьезно. Они в напряжении находятся, конечно, волнуются: прилеты — это страшно», — отмечает Петрова.

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Ранее в этот день музыкальный продюсер Владимир Ферапонтов также рассказал «Известиям», что жители израильского Ашкелона сильно напуганы после нападения боевиков радикального палестинского движения «ХАМАС». По его словам, именно этот город принял на себя основной удар боевиков. Он также показал присланные друзьями фотографии ракеты, взорвавшейся возле их дома. Сын продюсера Артем Ферапонтов рассказал, что город уже второй раз в этом году подвергся атаке, причем она оказалась более масштабной, чем предыдущая.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Затем Галант объявил, что боевики Палестины развязали войну, и заявил о начале операции «Железные мечи». 8 и 9 октября израильская армия «ЦАХАЛ» продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября его истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. К этому моменту число погибших после обострения конфликта жителей Палестины достигло 704 человек, раненых — 3900.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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