Жительница Астрахани отдала мошенникам 1,5 млн рублей

В Астрахани проводится проверка по факту телефонного мошенничества в отношении 62-летней женщины. Потерпевшая лишилась 1,5 млн рублей.

По словам медсестры городской поликлиники, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником службы безопасности Центробанка. Он убедил женщину, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Следуя инструкции собеседника, женщина оформила кредит и перевела средства на посторонний счет. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Саратове мошенник убедил 63-летнюю женщину продать квартиру. Пенсионерка перечислила на посторонний счет 6 млн рублей.