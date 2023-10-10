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Марочко сообщил о стягивании Киевом сил на краснолиманском направлении

Марочко: Киев стягивает силы в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украинские националисты стягивают дополнительные силы на краснолиманском направлении в районы Серебрянского лесничества и Белогоровки. Об этом во вторник, 10 октября, сообщил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«В районе Серебрянского лесничества и населенного пункта Белогоровка отмечено прибытие дополнительных сил ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.). Прибывают колонны как с бронетехникой, так и с личным составом», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Как указал Марочко, судя по численности и составу прибывающих подразделений, вполне возможны как оборонительные, так и наступательные действия.

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Накануне, 9 октября, военнослужащие группировки войск «Центр» сорвали и отразили пять атак украинских националистов на краснолиманском направлении, ликвидировав до 50 боевиков.

До этого, 5 октября, Минобороны РФ сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» нанесли огневое поражение по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также скоплению пехоты на краснолиманском направлении. Чтобы уничтожить скрывающуюся в лесу живую силу противника, военнослужащие применили метод «огневого прочесывания».

1 октября российские военнослужащие ликвидировали 50 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества. Также были уничтожены боевая бронированная машина и пикап противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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