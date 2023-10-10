Продюсер Ферапонтов рассказал об атмосфере страха в израильском Ашкелоне

Жители израильского Ашкелона испытывают страх после нападения боевиков радикального палестинского движения «ХАМАС». Об обстановке в городе 10 октября рассказал «Известиям» музыкальный продюсер Владимир Ферапонтов.

«Израильтяне напуганы сильно. Ребята в Ашкелоне просто не выходят из железной комнаты. Там в каждой квартире есть железная комната, как сейф. Вы заходите туда, когда тревога, и должны находиться там. Она выдержит прямое попадание ракеты. Во всех домах после 1990 года есть такая комната», — рассказал он.

По его словам, именно Ашкелон принял на себя основной удар боевиков. Он также показал присланные друзьями фотографии ракеты, взорвавшейся возле их дома.

Сын продюсера Артем Ферапонтов рассказал, что это уже второй раз в 2023 году, когда Ашкелон подвергся атаке, однако сейчас она оказалась более масштабной.

«Я спал, в 06:30 проснулся от того, что слышу где-то вдалеке звук. Мы живем рядом с трассой, так что можно было перепутать с мотоциклом. Сначала не понимал, что происходит, выглянул в окно, и там летело уже очень много ракет», — сказал он.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, более 900 жителей Израиля погибли в результате атак движения «ХАМАС». В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 704 палестинца. Ранения получили около 3,9 тыс. человек. На Западном берегу погибли 17 человек.

10 октября жительница Израиля рассказала «Известиям» об обстановке в стране. Она отметила, что ей страшно даже просто выйти на улицу. Местная жительница рассказала, что она хотела помочь людям, простым жителям, купить то, что им надо, и не оставить в трудную минуту. Пока магазин был открыт, было проведено несколько обстрелов.