Герпес — что это, почему возникает и как его лечить

Герпес — одно из самых распространенных заболеваний в мире. Согласно исследованиям, к 18 годам этой инфекцией заражаются почти 90% жителей крупных городов. Почему появляется герпес, как себя проявляет и можно ли его вылечить раз и навсегда, рассказывают «Известия».

Что такое герпес

Герпес — вирусное инфекционное заболевание, при котором происходят поражения кожных покровов и слизистых оболочек.

Штаммов вируса очень много, но чаще всего встречаются простой герпес I и II типов. Так, при первом типе характерны высыпания на губах и лице. Второй тип провоцирует генитальный герпес. Он более опасен. С ним связывают развитие рака шейки матки у женщин и рака простаты у мужчин.

Всего же принято выделять восемь основных типов герпеса. Некоторые из них представляют серьезную угрозу для здоровья человека, так как способны вызывать ветряную оспу, цитомегалию и инфекционный мононуклеоз, при котором происходят повреждения почек и селезенки.

Почему возникает герпес

Сам по себе герпес может никак не проявлять себя длительное время. Активность вируса наблюдается только при ослабленном иммунитете. Причиной его возникновения могут быть переохлаждение, длительный прием лекарственных препаратов, инфекционные и хронические заболевания, сильный стресс или переутомление.

Все эти состояния создают благоприятную обстановку для быстрого размножения вируса. Кроме того, причиной герпеса могут стать травмы кожи или слизистой, так как они создают уязвимые места, через которые вирус может проникнуть в организм.

Как передается герпес

Герпес, как и любая другая инфекция, может передаваться окружающим на любой стадии заболевания. Чаще всего заражение происходит воздушно-капельным путем при контакте с больным. Еще один распространенный вариант — незащищенный половой контакт. Таким образом можно подхватить генитальный герпес.

Инфекция также передается от матери ребенку во время беременности или через грудное молоко. Поэтому беременным и кормящим женщинам стоит особенно внимательно относиться к своему здоровью, используя меры профилактики, и избегать контактов с больными герпесом.

Какие симптомы у герпеса

Обычно о начале заболевания можно понять по маленькому прыщику на губе. Он быстро увеличивается в размерах и наполняется жидкостью. Длится этот этап до трех суток. Затем пузырь лопается и покрывается корочкой. Выдавливать его самому ни в коем случае нельзя, так как это чревато рецидивом и присоединением вторичной инфекции.

Помимо губ зуд и покраснения могут наблюдаться в области глаз, носа и гениталий. У больного может подняться температура, увеличиться миндалины и лимфоузлы. К другим неприятным симптомам относятся боль в теле, тошнота, нетипичные выделения из половых органов.

При появлении любого из этих симптомов следует обратиться к врачу.

Как лечить герпес

На сегодняшний день таблеток от герпеса не существует. Используемые медикаменты могут лишь снизить активность вируса и предотвратить его дальнейшее распространение по организму.

Лечение назначают в зависимости от признаков. В основном это противовирусные средства в форме мазей или лекарств. Такая терапия имеет результативность при простых типах вируса и длится не более 10 дней. Когда болезнь сопровождается высокой температурой, врач прописывает анальгетики, а при зуде — анестетики.

Если заболевание неоднократно рецидивирует, назначают иммуномодуляторы для укрепления иммунитета. Пациентам с тяжелой формой болезни могут назначить лазерное облучение крови. Такой метод повышает клеточный иммунитет и помогает предотвратить осложнения.

Что еще нужно знать о герпесе

Многие думают о герпесе лишь как о «простуде на губах». Однако это не так. Герпес — системное заболевание всего организма. В случае отсутствия лечения он может поражать очень многие органы и даже системы органов. В частности, бесплодие и выкидыши — типичные ситуации, которые связаны с возбудителем этой инфекции.

Также существует мнение, что герпес может пройти сам по себе. Это суждение тоже неверно, как и то, что если герпес не проявлял себя в течение нескольких лет, то можно считать, что он вылечен. Полностью вылечиться от герпеса невозможно. Однажды попав в организм человека, он остается в нем навсегда. Заболевание может снова проявиться, когда организм ослаблен, например, на фоне простуды или гриппа.

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