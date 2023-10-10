В Самаре загорелись два этажа многоквартирного дома

Пожар охватил два этажа многоквартирного дома в Самаре. Об этом 10 октября сообщили «Известиям» в главном управлении МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в 08:18 (07:18 мск). Возгорание произошло по адресу: улица Гагарина, дом № 68. Прибывшие подразделения установили, что возгорание произошло на первом и втором этажах.

К тушению были привлечены 66 человек и 20 единиц техники. Была объявлена эвакуация, пожарные спасли четыре человека. В 08:54 (07:54 мск) пожар был локализован.

Ранее, 5 октября, в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице в Москве произошел пожар. Пламя едва не перекинулось на крышу жилого дома и соседние квартиры. Пожарным понадобилось полтора часа, чтобы сбить пламя.