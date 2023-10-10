В Иркутской области полиция помогла спасти мужчину из горящего дома

В садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Здоровье» под Иркутском полицейские оказали помощь мужчине, заблокированному в подвале горящего дома. Об этом 10 октября сообщает региональный главк МВД.

«Полицейские первыми прибыли к горящему дому, узнали, что в подвале заблокирован человек, обеспечивали подачу ему воды и воздуха, чтобы он выжил до прибытия спасателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар произошел в минувшие выходные. Сначала загорелся автомобиль, а затем огонь постепенно распространился на дом. Сотрудники дежурной части отдела МВД по Шелеховскому району, куда обратился мужчина, сразу же направили в СНТ следственно-оперативную группу.

Ранее, 9 октября, стало известно о гибели женщины в результате пожара в частном доме в Тюменской области. Пожар произошел ночью 8 сентября, к моменту прибытия спасателей жилой дом горел открытым пламенем.