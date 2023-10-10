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Глава Минюста: Финляндия хочет упростить изъятие недвижимости у россиян

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Правительство Финляндии хочет упростить изъятие недвижимости или доли, принадлежащей россиянам. Об этом 9 октября заявила министр юстиции Лина Мери телеканалу Yle.

По его информации, собственники из России «всё чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами». Случаи взыскания с российских владельцев участились. Россиянам проблематично оплачивать счета в Финляндии, поскольку их счета в финских банках частично закрыты, а банковские связи между странами сейчас отсутствуют, уточняет телеканал.

В сложившейся ситуации налоги остаются неуплаченными, а жилищные ассоциации сталкиваются с неоплаченными счетами. Вкупе с задержками платежей всё это приводит к обращению взыскания на недвижимость с целью обеспечения погашения долга. При этом связаться с российскими собственниками стало проблематично.

Как отметила министр юстиции Финляндии, необходимо, чтобы закон позволял оказывать услуги в подобных случаях также в электронном виде. Закон о жилищных акционерных обществах уже допускает, что, если владелец недвижимости или доли неизвестен, предупреждение о конфискации публикуется в газете. Кроме того, информация передается соответствующему кондоминиуму и потенциальным арендаторам.

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Ранее, 6 июля, на сайте финского МИДа заявили, что Хельсинки ужесточит въезд российским абитуриентам, бизнесменам и владельцам недвижимости. В тот же день МИД РФ объявил, что с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге в связи с ответными мерами на конфронтационные действия финских властей.

В конце июня сообщалось, что Хельсинки продлевает ограничения на въезд в страну для россиян. Президент и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Финляндии заявили, что ограничения на несущественные поездки сохранят и ужесточат во избежание злоупотреблений.

Власти Финляндии в сентябре 2022 года приняли решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими. Также россиянам запрещен транзит через территорию Финляндии. 12 сентября того же года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС.

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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