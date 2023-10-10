Скорая помощь с пациентом и поливомоечная машина столкнулись на МКАД
На 65-м км МКАД в ночь на 10 октября столкнулись коммерческая скорая помощь и поливомоечная машина. В распоряжении «Известий» появились кадры с места аварии.
Судя по записи, скорая врезалась в поливомоечную машину.
По сообщениям очевидцев, в ДТП, предварительно, пострадали четыре человека. Двое из них оказались зажаты в пострадавшей машине скорой помощи.
На месте ДТП работают оперативные службы и медики.
Ранее, 6 октября, прокуратура Москвы сообщила, что на МКАД столкнулись грузовик и иномарка. Авария произошла на 97-м км дороги, грузовой автомобиль столкнулся с остановившимся легковым Mitsubishi. Водитель иномарки от полученных травм погиб на месте.