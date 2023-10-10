Более 3,2 тыс. вещей оставили пассажиры в метро Москвы в сентябре

Пассажиры московского метро в сентябре оставили в подземке более 3,2 тыс. вещей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в понедельник, 9 октября.

По его словам, с начала года на склад забытых вещей поступило более 30 тыс. предметов. За сентябрь в метро было оставлено свыше 3,2 тыс. вещей. Чаще всего пассажиры теряли рюкзаки, сумки, кейсы для наушников, школьную сменную обувь и солнцезащитные очки, отмечает телеканал «360».

В июне–августе пассажиры столичной подземки чаще всего теряли зонты.

Забытые в метро вещи можно вернуть несколькими способами: в приложении «Метро Москвы», написать чат-боту «Александра» или позвонить по номеру 3210, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В августе сообщалось, что самые необычные вещи, которые попали на склад забытых вещей метро Москвы за лето, — это казаны для плова и купальные принадлежности. Одна из пассажирок даже забыла в метро виолончель. Музыкальный инструмент был обнаружен на станции «Каховская» и возвращен владелице.

В декабре прошлого года сотрудники московского метрополитена обнаружили на одной из станций забытого черного кота. Кот был найден в спортивной сумке и не имел при себе документов.