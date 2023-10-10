Тело подростка нашли в квартире под Екатеринбургом

В Свердловской области в одной из квартир обнаружили тело 16-летнего подростка. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил портал E1.RU.

Тело 16-летнего погибшего обнаружили в квартире на улице Кривоусова в Верхней Пышме под Екатеринбургом.

По словам одного из соседей, на месте не обнаружили явных признаков насильственной смерти или крови. Рядом с телом была пустая упаковка от таблеток.

«Говорят, школьник страдал от неразделенной любви», — приводит слова соседа ИА «Регнум».

Он добавил, что семья мальчика благополучная. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти подростка, отмечает телеканал «360».

В августе в Свердловской области было найдено тело школьницы. Труп обнаружили в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом. По информации источников портала, на теле нет признаков насильственной смерти.