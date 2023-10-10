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Forbes сообщил о потере Израилем шести танков «Меркава» из-за атаки ХАМАС

Forbes: Израиль мог потерять в результате атаки ХАМАС шесть танков «Меркава»
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Фото: Global Look Press/Yasser Qudih
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Израиль мог потерять шесть танков «Меркава» и 17 бронетранспортеров в результате атаки ХАМАС. Об этом сообщило 9 октября издание Forbes.

«По неподтвержденной информации, Израиль потерял целых шесть «Меркава» и 17 бронетранспортеров. ХАМАС утверждает, что по крайней мере один из захваченных ими танков был выведен из строя дроном», — говорится в статье.

Указывается, что, по заявлению ХАМАС, по целям в Израиле было выпущено 35 дронов-камикадзе. Также предполагается, что ХАМАС не сможет вести продолжительную кампанию, так как запасы дронов будут исчерпаны.

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Ранее в этот день армия обороны Израиля сообщила, что более 900 жителей Израиля погибли в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На западном берегу погибли 17 человек.

Как рассказала 10 октября «Известиям» жительница Израиля, в условиях обострения конфликта страшно выйти на улицу. Однако ни женщина, ни другие члены ее семьи не покидают страну. Женщина поделилась также, что, работая в торговой сети, пытается помочь другим жителям получить доступ к продуктам. Для этого она открывала магазин на несколько часов.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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