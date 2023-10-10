В Германии заявили о постигшей правительство Шольца катастрофе

Прошедшие в Баварии и Гессене выборы стали катастрофой для коалиционного правительства Олафа Шольца. Об этом 9 октября написал журнал Focus.

Отмечается, что правящие в Берлине коалиционные партии — Социал-демократическая партия (СДПГ), «Зеленые» и «Свободная демократическая партия» (СвДП) — проиграли. В статье указывается, что это было не поражение, а катастрофа.

Как пишет Focus, немцы недовольны разницей между словами и реальными делами правительства.

«Олаф Шольц может считать, что он хороший глава правительства, но это не так. И чем громче он говорит, как он хорош, тем больше сомнений у населения. Это так: не народ не понял канцлера, а канцлер не понял народ», — говорится в статье.

При этом если Шольц верит тому, что говорит о себе, то он является «величайшим иллюзионистом», который когда-либо заседал в ведомстве федерального канцлера.

Авторы статьи считают, что, если нынешняя правительственная коалиция хочет продолжать свою деятельность, ей необходима перезагрузка. При этом начать следует с «безжалостной» инвентаризации, после которой будет «рестарт» без всяких табу.

Ранее в этот день СДПГ Шольца провалилась на выборах в Гессене, заняв третье место после лидера Христианско-демократического союза Германии (ХДС), и получившей второе место по числу голосов «Альтернативы для Германии» (АдГ).

3 октября журналист Вольфрам Ваймер в статье для ресурса N-TV выразил мнение, что Шольца и СДПГ ожидает «историческое фиаско» на выборах в ландтаги (земельные парламенты) в Баварии и Гессене, которые пройдут 8 октября. Он утверждал, что для Шольца воскресный вечер, скорее всего, станет худшим моментом в его канцлерстве.

23 сентября газета Bild сообщила, что число поддерживающих правящую в ФРГ коалицию жителей Германии достигло рекордного минимума, составив 37%. Это, как уточнила газета, на 15% меньше, чем на выборах в 2021 году.

До этого, 6 сентября, сопредседатель оппозиционной партии «АдГ» Тино Хрупалла обвинил Шольца в «деиндустриализации» страны. Политик заявил, что меры правительства по достижению климатической нейтральности вынуждают почти треть представителей энергоемкой промышленности покинуть страну.