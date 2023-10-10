Реклама
Прямой эфир
Общество
Два землетрясения за сутки зафиксировали на Камчатке
Мир
Forbes сообщил о потере Израилем шести танков «Меркава» из-за атаки ХАМАС
Мир
В Германии допустили распад Евросоюза
Армия
Экипажи вертолетов Ми-35М ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ
Армия
Военные медики впервые провели операцию на открытом сердце в зоне СВО
Армия
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили технику ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Reuters сообщило о добровольных показаниях Байдена в расследовании
Мир
Число погибших израильтян после атак ХАМАС возросло до 900
Армия
Расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил скопление пехоты ВСУ
Мир
СМИ сообщили о намерении США помочь Израилю укрепить систему ПРО
Мир
Армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа
Армия
Войска РФ отразили атаки ВСУ и заставили противника отступить
Мир
Российских владельцев Volvo отключили от фирменных приложений
Мир
В Германии заявили о постигшей правительство Шольца катастрофе

Российским военным вручили государственные награды в госпитале

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин провел личный прием с ранеными военнослужащими — участниками спецоперации и членами их семей, а также вручил государственные и ведомственные награды. Об этом 9 октября сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что встреча прошла в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского МО РФ.

Горемыкин ответил на вопросы, а также вручил более 15 государственных и ведомственных наград военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации. Военные, проходящие лечение и реабилитацию в госпитале, были отмечены орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость».

«Выполняли очередную задачу на запорожском направлении. Выдвинулись группой на опорный пункт противника. Противник применил артиллеристские снаряды. Осколками посекло ногу. Это очень высокая награда. Надо ей соответствовать. Восстановиться и возвращаться в строй», — рассказал один из награжденных военнослужащих.

Горемыкин поблагодарил семьи военнослужащих за воспитание таких скромных, отважных и храбрых людей.

«Пришла задача — выдвинуться в населенный пункт. Доехал до лесополосы, нарвался на противотанковую мину. Дальше уже помню моментами. С 2005 году в Вооруженных силах РФ. Были моменты, что пришлось уходить, потом восстанавливаться в 2014 году. Хочется продолжать служить, не просто так пришел в Вооруженные силы. Надо служить и еще раз служить», — поделился награжденный военнослужащий ВС РФ Максим Алюскин.

В церемонии награждения приняли участие генеральный инспектор МО РФ генерал-полковник Валерий Баранов и член Общественного совета при МО РФ Антон Цветков, а также известный российский писатель и сценарист Олег Рой. Для военнослужащих и медицинского персонала в актовом зале госпиталя выступил Казачий ансамбль Ракетных войск стратегического назначения.

Держать снова: ВС РФ сохранили свои позиции в районе Работино и Вербового
ВФУ начали переходить к обороне для пополнения потрепанных и разбитых соединений

Ранее, 1 октября, 20 военнослужащим группировки войск «Запад», отличившимся в ходе спецоперации, вручили медали «За храбрость». Награждение прошло в тыловом районе ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023