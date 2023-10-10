Российским военным вручили государственные награды в госпитале

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин провел личный прием с ранеными военнослужащими — участниками спецоперации и членами их семей, а также вручил государственные и ведомственные награды. Об этом 9 октября сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что встреча прошла в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского МО РФ.

Горемыкин ответил на вопросы, а также вручил более 15 государственных и ведомственных наград военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации. Военные, проходящие лечение и реабилитацию в госпитале, были отмечены орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость».

«Выполняли очередную задачу на запорожском направлении. Выдвинулись группой на опорный пункт противника. Противник применил артиллеристские снаряды. Осколками посекло ногу. Это очень высокая награда. Надо ей соответствовать. Восстановиться и возвращаться в строй», — рассказал один из награжденных военнослужащих.

Горемыкин поблагодарил семьи военнослужащих за воспитание таких скромных, отважных и храбрых людей.

«Пришла задача — выдвинуться в населенный пункт. Доехал до лесополосы, нарвался на противотанковую мину. Дальше уже помню моментами. С 2005 году в Вооруженных силах РФ. Были моменты, что пришлось уходить, потом восстанавливаться в 2014 году. Хочется продолжать служить, не просто так пришел в Вооруженные силы. Надо служить и еще раз служить», — поделился награжденный военнослужащий ВС РФ Максим Алюскин.

В церемонии награждения приняли участие генеральный инспектор МО РФ генерал-полковник Валерий Баранов и член Общественного совета при МО РФ Антон Цветков, а также известный российский писатель и сценарист Олег Рой. Для военнослужащих и медицинского персонала в актовом зале госпиталя выступил Казачий ансамбль Ракетных войск стратегического назначения.

Ранее, 1 октября, 20 военнослужащим группировки войск «Запад», отличившимся в ходе спецоперации, вручили медали «За храбрость». Награждение прошло в тыловом районе ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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