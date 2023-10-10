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Станции двух типов построят на Бирюлевской линии метро в Москве

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На Бирюлевской линии метро Москвы в ходе строительства планируют возвести станции с одной и двумя платформами. Об этом в понедельник, 9 октября, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, пять станционных комплексов оснастят береговыми платформами, еще пять — островными. Как рассказал Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, такое разделение обосновано разными способами тоннелепроходки при строительстве. Он пояснил, что порядка 11 км тоннелей линии построят 10-метровым щитом-гигантом, создающим двухпутный тоннель, а еще примерно 10 км — шестиметровыми щитами, проходящими два параллельных однопутных тоннеля, сообщает телеканал «360».

Подобный способ поможет избежать строительства дополнительных притоннельных сооружений, пишет РИАМО. Кроме того, он ускорит проведение работ.

Кравцов добавил, что станции двух типом помогут реализовать ряд архитектурных решений и удобно вписать их застройку и рельеф местности, уточняет RT. Он назвал хорошими примерами утвержденные концепции будущих станций «Остров Мечты» и «Лебедянская», выбранные в рамках архитектурных конкурсов, пишет НСН.

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Протяженность Бирюлевской линии столичной подземки составит 21 км. Она соединит семь районов: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Печатники, сообщает агентство городских новостей «Москва». Линией будут пользоваться около 850 тыс. человек, пишет сайт kp.ru. Планируется, что после ввода в эксплуатацию она снизит нагрузку на наземный транспорт и затрудненность движения на дорогах, отмечает сайт aif.ru.

В марте начальник мастерской развития скоростного внеуличного транспорта Института генплана Москвы Ольга Панкина рассказала, что новая линия позволит разгрузить южные участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий.

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