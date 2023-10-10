Реклама
Прямой эфир
Общество
Два землетрясения за сутки зафиксировали на Камчатке
Мир
Forbes сообщил о потере Израилем шести танков «Меркава» из-за атаки ХАМАС
Мир
В Германии допустили распад Евросоюза
Армия
Экипажи вертолетов Ми-35М ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ
Армия
Военные медики впервые провели операцию на открытом сердце в зоне СВО
Армия
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили технику ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Reuters сообщило о добровольных показаниях Байдена в расследовании
Мир
Число погибших израильтян после атак ХАМАС возросло до 900
Армия
Расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил скопление пехоты ВСУ
Мир
СМИ сообщили о намерении США помочь Израилю укрепить систему ПРО
Мир
Армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа
Армия
Войска РФ отразили атаки ВСУ и заставили противника отступить
Мир
Российских владельцев Volvo отключили от фирменных приложений
Мир
В Германии заявили о постигшей правительство Шольца катастрофе
Сюжет:

Войска РФ отразили атаки ВСУ и заставили противника отступить

Войска РФ отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении, заставив их отступить
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военнослужащие отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлениях Новодонецкого в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Приютного в Запорожской области, заставив противника с потерями отступить. Об этом 10 октября ТАСС сообщил начальник пресс-центра Восточной группировки войск Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии и авиации отразили атаку двух групп пехоты противника в направлении западнее Новодонецкого и четыре атаки в направлении Приютного. Противник успеха не имел, понеся потери, отступил. Также в районе Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ», — сказал он.

По информации начальника пресс-центра Восточной группировки войск, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные ликвидировали минометный расчет ВСУ севернее Никольского. Помимо этого, авиацией и артиллерией были уничтожены пункты временной дислокации, а также районы сосредоточения живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и к северо-западу от Никольского, 128-й бригады территориальной обороны вблизи Старомайорского, а также 58-й мотопехотной бригады около Урожайного и Новодонецкого.

Вышли на трассу: российские войска продвинулись под Купянском
Даже частичный контроль ВС РФ над дорогой Сватово – Купянск ставит под угрозу важные для противника коммуникации

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области Украины. Общие потери противника на южнодонецком направлении за сутки составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также противник потерял боевую машину пехоты (БМП), две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-20.

До этого, 4 октября, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь побеседовал с артиллеристами расчета РСЗО и оценил, как расчеты «Урагана» уничтожают укрепрайоны и скопления боеприпасов и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023