Российские военнослужащие отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлениях Новодонецкого в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Приютного в Запорожской области, заставив противника с потерями отступить. Об этом 10 октября ТАСС сообщил начальник пресс-центра Восточной группировки войск Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии и авиации отразили атаку двух групп пехоты противника в направлении западнее Новодонецкого и четыре атаки в направлении Приютного. Противник успеха не имел, понеся потери, отступил. Также в районе Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ», — сказал он.

По информации начальника пресс-центра Восточной группировки войск, в ходе контрбатарейной борьбы российские военные ликвидировали минометный расчет ВСУ севернее Никольского. Помимо этого, авиацией и артиллерией были уничтожены пункты временной дислокации, а также районы сосредоточения живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и к северо-западу от Никольского, 128-й бригады территориальной обороны вблизи Старомайорского, а также 58-й мотопехотной бригады около Урожайного и Новодонецкого.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области Украины. Общие потери противника на южнодонецком направлении за сутки составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также противник потерял боевую машину пехоты (БМП), две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-20.

До этого, 4 октября, корреспондент «Известий» Леонид Китрарь побеседовал с артиллеристами расчета РСЗО и оценил, как расчеты «Урагана» уничтожают укрепрайоны и скопления боеприпасов и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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