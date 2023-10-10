Жительница Израиля рассказала «Известиям» об обстановке в стране

Жительница Израиля 10 октября рассказала «Известиям» об обстановке в стране, отметив, что ей страшно даже просто выйти на улицу.

«Как обычно этого невозможно ожидать, когда ты в 6:30 утра ты просыпаешься от того, что срабатывает сигнализация-предупреждение обстрела, и потом свисты ракет, разрывы. Это очень тяжело пережить, хотя, как говорится, человек привыкает ко всему», — рассказывает она.

Ее семья никуда никогда не выезжала за территорию Израиля, они всё время живут в этой стране. По словам женщины, она работает в большой торговой сети.

«Сегодня вот потише были обстрелы, попросили выйти на работу в магазин. Я вышла. <…> На несколько часов открыли магазин», — продолжает она.

Жительница Израиля рассказывает, что она хотела помочь людям, простым жителям, купить то, что им надо, и не оставить в трудную минуту. Пока магазин был открыт, было проведено несколько обстрелов. В результате одного из них загорелась машина рядом с магазином, в котором работала женщина. По ее словам, осколки разлетелись в окна близлежащих зданий и витрины магазина. Спустя какое-то время машину потушили.

«Сына моего призвали на службу. В первый день не смог, на второй день он уехал. Два моих зятя тоже уехали. Так получилось, что у меня пятеро детей. Самый младший сын остался со мной. У меня еще две собаки. Мы здесь», — рассказала местная жительница.

Женщина отметила, что государство делает всё, чтобы защитить своих граждан.

Накануне, 9 октября, армия обороны Израиля, что более 900 жителей Израиля погибли в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. В свою очередь, минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На западном берегу погибли 17 человек.

Минздрав Израиля также уточнил, что в настоящий момент число доставленных в больницы пострадавших достигло 2741 человека, 363 из них находятся в тяжелом состоянии.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.