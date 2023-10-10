Адвокат дал советы по грамотному выбору юриста

Адвокат Игорь Ким посоветовал при выборе юриста внимательно просматривать обзоры и отзывы на юридические компании, чтобы минимизировать возможные проблемы.

В беседе с агентством runews24.ru в понедельник, 9 октября, специалист рассказал, что предварительный просмотр отзывов поможет отобрать среди предложений те компании, которым можно доверять.

Кроме того, следует подбирать услугу по соотношению «цена-качество», а также оценить доверие к специалистам и их экспертность.

Помимо этого, следует разобрать «гарантийные» случаи и условия их наступления. Ким подчеркнул, что все гарантии и обещания должны быть прописаны в договоре, в противном случае их не существует.

Также специалист посоветовал изучить дела компании или адвоката, с которым планируется сотрудничество. Ким призвал лично посещать компании и общаться с адвокатами, а уже после этого составлять свое мнение и принимать решение. Выбирать, подчеркнул Ким, следует в первую очередь по компетенции, а не по цене.

В августе «Известия» сообщали, что оказание бесплатной юридической помощи в России происходит на государственном и негосударственном уровне. В первом случае этим занимаются власти субъектов. Адреса таких бюро можно доступны на сайте Минюста. На негосударственном уровне бесплатная помощь в правовых вопросах оказывается в юридических клиниках, которые работают при профильных вузах. В них студенты под руководством преподавателей проводят консультации и помогают в составлении исков, ходатайств, заявлений и других документов.

В мае адвокат Елена Финогенова посоветовала отказываться от услуг юридических фирм без офиса. По ее словам, насторожить должно предложение адвоката не подписывать договор об оказании услуг и оплатить счет наличными или на его личную банковскую карту. Также доверять не стоит адвокатам, которые распространяют информацию о клиентах, пишет RT.