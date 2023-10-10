Экипажи вертолетов Ми-35М ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны России 10 октября опубликовало кадры боевой работы экипажей в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В составе смешанных пар вертолетчики на скорости более 200 км/ч и на высоте не более 20 м над землей подошли на необходимое для выстрела по цели расстояние. Для поражения живой силы и уничтожения опорного пункта противника летчики применили неуправляемые 80-миллиметровые авиационные ракеты С-8, пуски которых были произведены с выполнением приема кабрирования для задания необходимого угла старта ракет. После чего экипажи вертолетов выполнили противоогневой маневр с отстрелом специальных тепловых ловушек и вернулись на аэродром базирования.

«Наша техника, наши экипажи в полном объеме готовы к выполнению любых видов задач в любые метеоусловия в любое время суток. Тактические ходы всё время разрабатываются, опыт приобретается колоссальный в период проведения СВО. Выпускники, которые недавно выпустились из военного училища, набираются очень большого опыта, колоссального. Также молодые командиры, и даже старой школе есть чему поучиться в данных условиях. <…> Машина хорошая, готовая к любым условиям в любое время суток», — рассказал командир боевого вертолета с позывным Зевс1.

Круглосуточную готовность боевых машин обеспечивает инженерно-технический состав, который проверяет показания приборов, состояние узлов и агрегатов после каждого вылета. Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей вертолетов Ми-35М, которые в ходе СВО успешно выполнили сотни боевых задач.

«В основном занимаемся задачами — поражение наземных целей, сопровождение воздушных перевозок. Прикрытие и сопровождение — это основные задачи, выполняемые нашими типами вертолетов. Экипажи слетанные у нас, экипажи меняются вместе. Каждое действие проговаривается, мы же не видим друг друга. Любое движение — всё проговаривается. И всё заранее обсуждается на земле, соответственно. Вертолет Ми-35 тандемного расположения экипажа, из задней кабины управляет летчик, командир экипажа. Моя работа заключается в штурманской службе, наведении на цели, определении точного местоположения вертолета», — поделился летчик-оператор вертолета Ми-35М с позывным Зевс2.

Накануне, 9 октября, начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие сорвали и отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении, ликвидировав до 50 боевиков. Савчук добавил, что российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки в ДНР. По его словам, ВС РФ было вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов.

Ранее, 6 октября, Савчук сообщил, что российские бомбардировщики группировки войск «Центр» поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ. Кроме того, силами противовоздушной обороны было уничтожено три вражеских беспилотника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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