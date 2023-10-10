Кардиолог назвала привычки для поддержания здоровья сердца после 50 лет

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева 10 октября рассказала, что для сохранения здоровья сердца после 50 лет важна регулярная физическая нагрузка.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что в качестве аэробных упражнений подойдут ходьба, плавание, езда на велосипеде. Кардиолог рекомендовала заниматься по 30–60 минут в день пять дней в неделю. Главное — больше двигаться и сократить время сидячего образа жизни.

Также, по ее словам, важную роль для здоровья сердца играет здоровое питание. Предпочтительно придерживаться средиземноморского типа питания, стараться заменить насыщенные жиры на ненасыщенные, есть больше растительной пищи, богатой клетчаткой, употреблять рыбу жирных сортов хотя бы один раз в неделю, ограничить потребление соли и простых углеводов.

Фомичева посоветовала отказаться от курения, или хотя бы попытаться уменьшить количество сигарет в день.

Как указала врач, необходимо научиться «выдыхать» в стрессовой ситуации, а также обязательно отдыхать от труда либо переключаться на другую деятельность.

Как подчеркнула кардиолог, для сердца важен здоровый сон не менее семи часов в сутки, чтобы организм смог восстановить ресурсы. Кроме того, стоит проходить регулярные диспансерные обследования у врачей, которые помогут выявить и контролировать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее, 2 октября, кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры факультетской терапии № 1 ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России Дмитрий Напалков рассказал, что основную группу риска по болезням сердца составляют курильщики, люди, которые не контролируют гипертонию, и люди с высоким уровнем холестерина, с ожирением.

29 сентября руководитель кардиологического центра Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, врач-кардиолог, доктор медицинских наук Сергей Гиляревский посоветовал пожилым людям для сохранения здоровья сердца больше двигаться, сократить потребление соли, регулярно проверять артериальное давление и уровень холестерина в крови, а также четко следовать рекомендациям врача-кардиолога.