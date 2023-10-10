Музеи Подмосковья с начала года посетили 1,7 млн человек

Государственные музеи Московской области с начала 2023 года посетили порядка 1,7 млн человек. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщается на сайте правительства региона.

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, наибольшей популярностью пользовались «Новый Иерусалим» в Истре, историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина и музей-заповедник Петра Чайковского в Клину, отмечает телеканал «360».

Помимо этого, среди самых посещаемых региональных музее оказались Усадьба «Мураново» имени Федора Тютчева, а также литературно-мемориальный музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово», уточняет НСН.

Число гостей по сравнению с 2022 годом увеличилась и в Сергиево-Посадском историко-художественном музее, Звенигородском музее-заповеднике, пишет RT. Кроме того, увеличилось число гостей в музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34» в Мытищах, пишет РИАМО.

9 октября в столице стартовала «Московская музейная неделя». Продлится она до 15 октября. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», у каждого музея-участника определен один день, когда можно бесплатно посетить все его площадки. Акция проходит каждую третью неделю месяца. Для прохода на площадки необходимо заранее оформить бесплатный электронный билет на официальном сайте музея или на портале mos.ru.

В сентябре в Музее транспорта Москвы появился метровагон 1954 года. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что на подземном уровне гаража Константина Мельникова в конце 2024 года откроется выставка, на которой будут представлены вагоны, ходившие в столичной подземке в разное время.