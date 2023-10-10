Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших израильтян после атак ХАМАС возросло до 900
Армия
Расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил скопление пехоты ВСУ
Мир
СМИ сообщили о намерении США помочь Израилю укрепить систему ПРО
Мир
Армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа
Мир
В Белом доме сообщили о начале поставок военной помощи Израилю
Мир
В Иране назвали атаки ХАМАС «естественным ответом» на действия Израиля
Мир
Politico указала на расколол в ЕС из-за конфликта между Израилем и Палестиной
Мир
В Финляндии захотели облегчить процесс изъятия недвижимости россиян
Спорт
Тарасова раскритиковала ISU за решение продлить отстранение россиян
Общество
Синоптики пообещали москвичам мокрый снег и до +5 градусов 10 октября
Мир
Пассажирский автобус с 82 украинцами попал в ДТП в Румынии
Общество
МИД не будет упрощать анкету на электронную визу в Россию
Происшествия
Лифт с тремя подростками опрокинулся в Самаре
Спорт
Месси может перейти в один из клубов Саудовской Аравии

Reuters сообщило о добровольных показаниях Байдена в расследовании

Reuters: Байден добровольно дал показания по делу о секретных документах
0
Фото: Global Look Press/Leigh Vogel - Pool via CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден добровольно дал показания в рамках расследования по делу о хранении в своем аналитическом центре и доме секретных документов, которые относятся к тому времени, когда он занимал пост вице-президента в период с 2008 по 2016 годы. Об этом 9 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным журналистов, американский лидер дал показания в рамках расследования, которое проводит спецпрокурор Роберт Хёр. Также агентство подчеркнуло, что Байден добровольно согласился пройти опрос, который проходил в течение двух дней и завершился в понедельник.

В следствие ввели: в чем республиканцы подозревают Байдена
И как их действия отразятся на планах президента остаться на второй срок в 2024 году

Об обнаружении в офисе нынешнего американского лидера около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты Байдена предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

Чуть позже помощники президента обнаружили как минимум еще одну партию документов. 10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

12 января юристы Байдена нашли еще один пакет секретных документов в гараже его частного дома в городе Уилмингтон. Сообщается, что в этот день также обыскивали и пляжный дом американского президента в Рехобот-Бич, но там ничего не нашли. Байден признал, что его юристы обнаружили новую партию недостаточно хорошо защищенных секретных документов в его доме.

В тот же день конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что Республиканская партия США будет расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти также призвал к расследованию данных инцидентов. Американский минюст объявил о назначении спецпрокурора для расследования инцидента с секретными документами тем же днем.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023