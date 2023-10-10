Reuters сообщило о добровольных показаниях Байдена в расследовании

Президент США Джо Байден добровольно дал показания в рамках расследования по делу о хранении в своем аналитическом центре и доме секретных документов, которые относятся к тому времени, когда он занимал пост вице-президента в период с 2008 по 2016 годы. Об этом 9 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным журналистов, американский лидер дал показания в рамках расследования, которое проводит спецпрокурор Роберт Хёр. Также агентство подчеркнуло, что Байден добровольно согласился пройти опрос, который проходил в течение двух дней и завершился в понедельник.

Об обнаружении в офисе нынешнего американского лидера около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты Байдена предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

Чуть позже помощники президента обнаружили как минимум еще одну партию документов. 10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

12 января юристы Байдена нашли еще один пакет секретных документов в гараже его частного дома в городе Уилмингтон. Сообщается, что в этот день также обыскивали и пляжный дом американского президента в Рехобот-Бич, но там ничего не нашли. Байден признал, что его юристы обнаружили новую партию недостаточно хорошо защищенных секретных документов в его доме.

В тот же день конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что Республиканская партия США будет расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти также призвал к расследованию данных инцидентов. Американский минюст объявил о назначении спецпрокурора для расследования инцидента с секретными документами тем же днем.