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Невролог указала на необычный способ быстро проснуться

Невролог Царева: скроллинг лент в соцсетях поможет быстрее проснуться
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Врач невролог-сомнолог, к.м.н. Елена Царева назвала скроллинг, то есть пролистывание лент в социальных сетях, способ быстро проснуться с утра.

В беседе с радио Sputnik во вторник, 10 октября, специалист объяснила, что процесс пробуждения утром может быть неприятным и долгим, однако его можно ускорить при помощи света: именно этот фактор помогает быстрее снизить уровень мелатонина — гормона сна — в организме.

«В первые 90 минут после того, как вы открыли глаза, ваше утро должно быть максимально ярким. Причем наиболее эффективен в этом смысле свет белого и голубого спектра», — подчеркнула Царева.

Именно такой свет излучает экран телефона. По ее словам, таким образом будет уменьшаться сонливость. Врач добавила, что скроллинг нужно использовать во благо по утрам, а не во вред вечером перед сном.

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1 октября врач-терапевт Разият Чупанова в беседе с RT рассказала о способах побороть проблемы с пробуждением осенью. По ее словам, прежде всего следует придерживаться одного графика при отходе ко сну: так адаптация организма произойдет быстрее и эффективнее. По утрам также следует выполнять физические упражнения. Помимо этого, сразу после пробуждения стоит выпить стакан воды. Нелишним будет использовать световой будильник, имитирующий восход солнца. Также подойдут прикроватные лампы. Чупанова также призвала не злоупотреблять алкоголем, который может провоцировать сонливость.

В сентябре психотерапевт Юлия Лушникова указала на положительное влияния сна на уровень дофамина. По ее словам, дофамин — гормон, отвечающий не только за удовольствие, но и мотивацию. Регулярный сон и правильное пробуждение способствуют его выработке, отмечает телеканал «360». Активность она призвала проявлять днем, а на вечер оставить творческую деятельность. Специалист добавила, что повысить уровень дофамина поможет чередование физических и интеллектуальных нагрузок, уточняет сайт kp.ru.

В январе эксперты рассказали, как восстановить хороший сон. Так, стоит приучить себя вставать в одно и то же время, не злоупотреблять спиртным и тяжелой пищей, пишет НСН.

В июле прошлого года заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов предостерег от попыток выспаться впрок. По его словам, спать следует ложиться до полуночи. Дорохов указал на то, что в воскресенье нельзя выспаться «на неделю вперед», поскольку «сон не копится, как деньги».

Ранее врач-невролог, мануальный терапевт Игорь Орлов посоветовал с утра не вскакивать с постели мгновенно по будильнику, поскольку резкий переход из горизонтального в вертикальное положение опасен для здоровья. Эксперт пояснил, что быстрое пробуждение чревато резкой потерей давления и головокружением. Он посоветовал после пробуждения выполнить потягивающие упражнения в постели, размять застоявшиеся мышцы, отмечает телеканал «Звезда».

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