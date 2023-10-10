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Синоптики пообещали москвичам мокрый снег и до +5 градусов 10 октября

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами умеренные, утрам возможна гололедица и до +5 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 10 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +3…+5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –2.

В Московской области днем ожидается +2…+7 градусов, ночью похолодает до –4.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 5–11 м/c.

Атмосферное давление составит 744–750 мм ртутного столба.

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Ранее, 9 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что в начале текущей недели в столице ожидаются ночные заморозки, достаточно низкие температуры воздуха днем и мокрый снег. Однако со среды ситуация начнет меняться и уже в четверг ожидается потепление до +15 градусов.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на 11 метеостанциях Москвы и Московской области зафиксировали первый снег.

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