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Расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил скопление пехоты ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчет реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Западного военного округа (ЗВО) уничтожил скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 10 октября сообщило Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, боевые расчеты артиллерийских подразделений группировки войск «Запад» в ходе проведения спецоперации, поддерживая наступательные действия мотострелковых и танковых подразделений ВС РФ, ежедневно продолжают наносить ракетным оружием массированные удары по позициям, объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ. Также целью артиллеристов являются живая сила противника в заглубленных укрытиях, укрепленных сооружениях и командных пунктах.

На купянском направлении расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил скопление пехоты. Для нанесения внезапного удара хватило 20 секунд. Все снаряды попали точно в цель.

«Цель по сложности ― средняя. Скопление пехоты. В принципе установки дали сразу четко. Они были засечены давно, никуда не убегали. Выехали, отработали. Мы от линии соприкосновения находимся далеко. Кроме дронов, как нас достанешь? Никак не увидишь нас, не разглядишь. Бороться с нами тяжело, мы мобильные. Как только вышестоящее руководство дает добро, мы сразу оставляем место и по домам», ― рассказал командир взвода с позывным да Винчи.

Корректировка огня проводилась расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они осуществляют разведку позиций украинских боевиков и корректируют точность ведения огня артиллеристов в режиме реального времени.

«Нам приходит цель, прибегаем к машине, размаскировываем ее, выезжаем на огневую, наводимся, отрабатываем. Отработали по скоплению живой силы противника и технике», ― указал старший с позывным Семен.

В Минобороны указали, что в отличие от своего предшественника – РСЗО «Град», у «Торнадо-Г» более совершенная система управления огнем со спутниковой навигацией и компьютером расчета баллистических показателей, что позволяет выполнять наведение в автоматическом режиме. Единичных целей у реактивной системы залпового огня не бывает. РСЗО кроет площадями. Сразу после удара идет смена позиции. Поэтому военнослужащие в шутку называют себя «кочевниками».

После пусков сворачивание в походное положение происходит меньше, чем за минуту. Опасный район покидается военными на максимальной скорости. Расчеты РСЗО никогда не работают на одной позиции дважды, никогда не уводят машины в одно и тоже укрытие.

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Ранее, 27 сентября, расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательные посты ВСУ в зоне спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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