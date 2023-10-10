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Пассажирский автобус с 82 украинцами попал в ДТП в Румынии

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Фото: соцсети
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Автобус, в котором находились 82 гражданина Украины, попал в аварию и опрокинулся в районе румынского города Хыршова (уезд Констанца). Об этом 9 октября сообщило агентство Mediafax.

Отмечается, что местные власти ввели в действие «красный план вмешательства», который предназначен для особо серьезных происшествий со значительным количеством пострадавших.

В настоящий момент к месту ДТП прибыли пожарные, спасатели и врачи. Пассажирам оказывается медицинская помощь.

Ранее, 3 октября, сообщалось, что более 20 человек погибло при падении автобуса с эстакады на севере Италии. Он пробил ограничители эстакады и пролетел до земли около 10 м, после чего загорелся.

Утром 4 октября официальный представитель МИД Украины Олег Николенко подтвердил гибель пяти соотечественников, а также сообщил о трех пострадавших украинцах.

Позднее было установлено, что в ДТП погиб 21 человек, девять из которых ― граждане Украины. Еще четверо погибших ― граждане Румынии, трое ― Германии, двое ― Португалии. Также в аварии погибли по одному человеку из Хорватии, ЮАР и Италии.

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