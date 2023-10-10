Эксперты просят пересмотреть список будущих заповедников и нацпарков

Экспертный совет по заповедному делу предложил пересмотреть список особо охраняемых природных территорий, которые планируется создать в ближайшие два года. Такую просьбу эта общественная организация направила в Минприроды.

Сейчас заповедники, заказники и нацпарки в ряде случаев создаются там, где это проще, но не на тех территориях, где необходимо, говорится в письме, имеющемся в распоряжении «Известий».

«Погоня за формальными количественными показателями никоим образом не работает на достижение целей формирования географической сети ООПТ и лишь девальвирует идею заповедного дела», — опасаются члены Экспертного совета.

Они предлагают разрабатывать перечень планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий на 10 лет вперед. Утверждать этот перечень предлагается правительству. Среди других предложений — ввести институт научных руководителей проектных работ по созданию каждого конкретного заповедника, заказника или нацпарка.

В Минприроды сообщили «Известиям» о готовности рассмотреть предложения экспертов. В 2024–2025 годах Минприроды планирует создать порядка 10 ООПТ федерального значения в Нижегородской, Калининградской, Кировской, Тюменской, Херсонской и Запорожской областях, Алтайском, Ставропольском, Камчатского краях. А также в Чечне, Кабардино-Балкарии и Республике Алтай.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Охранная грамотность: список будущих заповедников может измениться