В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, в Кировском районе пострадала женщина. Об этом 9 октября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

«По состоянию на 23:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район) — по ул. Михайловского, д. 67, ранена женщина 1992 года рождения», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Ранее, 7 октября, «Известия» показали последствия удара ВСУ по Донецку ракетой AGM-88 HARM американского производства.

6 октября ВСУ выпустили 106 снарядов по территории ДНР, в результате чего погибли трое мирных жителей и еще девять получили ранения. Как сообщало представительство ДНР в СЦКК, за тот день было зафиксировано 30 фактов ведения огня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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