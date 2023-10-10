Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаеве
Взрывы произошли в Одессе и Николаеве. Об этом 9 октября сообщило украинское издание «Страна.ua».
По информации издания, в окрестностях Николаева работает система противовоздушной обороны (ПВО).
Кроме того, взрывы слышны в пограничном с Румынией городе Вилково Одесской области.
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Минобороны РФ информацию о взрывах пока никак не прокомментировало.
Ранее, 7 октября, стало известно о взрывах в Николаеве. Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях Украины.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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