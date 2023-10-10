В Ливане назвали причину атаки ХАМАС на Израиль

Член руководства Организации освобождения Палестины в Ливане Самир Абу Афаш 9 октября в беседе с «Известиями» заявил, что исламистское движение ХАМАС хочет освободить палестинских заключенных из тюрем Израиля.

Он отметил, что атака ХАМАС на Израиль является попыткой получить «рычаги давления».

Самир Абу Афаша считает, что происходящее в Палестине нельзя назвать нападением или агрессией.

«По своей сути — это акция возвращения на те земли, с которых они (палестинцы. — Ред.) были насильно согнаны десятки лет тому назад», — сказал он.

По его словам, через полчаса после начала операции к ХАМАС начали присоединяться другие организации, а также мирные жители. С заложниками участники движения обращаются гуманно, уточнил Самир Абу Афаша. Он сообщил, что заложница, которая была беременна, родила близнецов в палестинской больнице, ей оказали всю необходимую помощь.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.